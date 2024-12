Zo heb je Erik Van Looy nog nooit gezien: “Erik, wie heeft dat gedaan?!” (foto’s)

En plots deelt Erik Van Looy enkele foto’s waarop hij wel héél bizarre kapsels heeft…

We zijn gewend om Erik Van Looy al jarenlang met hetzelfde kapsel te zien. Nu heeft de 62-jarige ‘De Slimste Mens’-presentator op Instagram enkele kiekjes gedeeld waarop hij allemaal verschillende – en vooral opvallende – kapsels draagt. “Ik twijfel nog wat over mijn ‘look’ voor Oudejaarsavond. Met dank aan de geweldige Franne Verbelen, voor deze uitstekende ideetjes!”, verduidelijkt hij.

Pest of cholera

De reacties zijn al even hilarisch als het grapje zelf. “Oei, da’s kiezen tussen de pest of de cholera”, “Ik kan echt niet kiezen”, “Erik, wie heeft dat gedaan?!”, “Knap met eender welke look”, en “Hilarisch!”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle kapsels te zien.

Foto: Play4