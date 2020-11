‘t Zal een bijzondere kerst worden dit jaar… Met ‘dank’ aan het coronavirus.

Zo valt, op moment van schrijven, nog af te wachten hoe we dit jaar de feestdag zullen kunnen vieren. Maar één ding blijft gelukkig wel bestaan: kersthits!

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden doet nu zélf een poging om een tijdloze kerstsingle te maken. Zo lanceert ze ‘Home For Christmas’. “We hopen allemaal dat we dit jaar de feestdagen kunnen doorbrengen met onze geliefden, dus ‘t was voor mij éxtra speciaal dat ik deze videoclip met mijn familie heb kunnen opnemen”, laat Amanda weten op Instagram.

“Ik heb moeten weten”

Fans van de 49-jarige dame keken al enkele dagen uit naar de videoclip. Deze namiddag was het dan eindelijk zover. “Ik heb moeten wenen”, laat één van haar fans weten. “Prachtig gezongen”, klinkt het verder. Wie zelf even wil luisteren, moet bovenaan op ‘play’ drukken.

