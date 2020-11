Hilarisch momentje donderdagavond in de studio van Qmusic. Julie Van den Steen zag dat een camera niet haar gezicht, maar haar onderkant filmde. “Wat is dat hier voor een rare boîte?”, lacht ze.

De 28-jarige presentatrice reageerde gisteren bij Vincent Fierens op de liefdesgeruchten tussen haar en acteur Kevin Janssens. Maar vóór het interview viel haar op dat ze gefilmd werd door de studiocamera’s die live uitgezonden worden op televisie.

Vreemde camera

Eén van die camera’s focuste echter op een rare plek. Dat maakte ze al gesticulerend duidelijk, wat ook Vincent opviel. “Het is niet omdat ik uw vunzige zinnetjes niet afmaak dat je onze camera’s kapot moet doen, hé”, grapte hij. “Dat was mijn foef aan het filmen. Ah, het gaat omhoog nu. Zo raar!”, reageerde Julie. “Weet je op welke manier die camera’s van Kanaal 39 werken?”, vroeg Vincent haar. “Is dat op televisie? Daarom dat mijn geslachtsdeel er niet op hoeft”, zei ze. “Die zoeken gezichten. Dat is automatische software die op zoek gaat naar oogjes en dat soort dingen”, verduidelijkte Vincent. “Maar allez, wat is dat hier voor een rare boîte”, besloot Julie.

