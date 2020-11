Het 28-jarige model Paige Woolen heeft een missie…

De dame heeft maar liefst 207.000 volgers op Instagram en merkte dat ze veel ‘stoute’ privéberichtjes krijgt van mannen die duidelijk een relatie hebben.

Nu wil ze haar vrouwelijke volgers helpen door actief op zoek te gaan naar overspelige mannen. Zo stuurt ze nu zelf berichtjes naar mannen die een vriendin hebben.

“Vrouwelijke volgers helpen”

“Ik kreeg veel privéberichten van mannen die op hun profielfoto ook een vriendin lijken te hebben. Ik vroeg me af of die dames zouden weten dat hun partners privéberichten liggen te sturen. Zelf geloof ik dat ‘iemand verklikken’ niet netjes is, maar ik wil ook de kracht van Instagram gebruiken om mijn vrouwelijke volgers te helpen”, aldus Paige.

De dame contacteert nu dus zelf mannen. “Verrassend genoeg zijn er veel mannen die niét reageren of mij laten weten dat ze een vriendin hebben. Toch zijn er ook enkelen die liegen en tegen mij zeggen dat ze géén vriendin hebben”, gaat ze verder.

“Ik vind je mooi en hoopte dat je eens met mij zou willen afspreken. Enkel als je geen vriendin hebt, natuurlijk”, stuurde ze naar één van hen. Bijna meteen kreeg ze antwoord: “Ik ben ‘single genoeg’, heb je Snapchat?”, vroeg de ontrouwe man zich af… Benieuwd of ze in de toekomst nog veel overspelige kerels in de val zal kunnen lokken, want haar bijzondere missie gaat dezer dagen wel viraal.

