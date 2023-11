‘Familie’-actrice Margot Hallemans pakt uit met sensuele kerstoutfit: “Had je eerst niet herkend!” (foto’s)

Op Instagram weet Margot Hallemans haar fans te verbazen!

Met maar liefst 97.900 volgers doet de ‘Familie’-actrice het bijzonder goed op het sociale netwerk. Het valt dan ook te begrijpen dat Margot ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Zo pakte ze recent uit met onderstaande foto. We zien de dame poseren in een sensuele kerstoutfit. “Margot Hallemans speelt Jennifer, een spirituele gezelschapsdame met pit! Zal zij het geheim van SECRET SANTA ontdekken? Kom schaterlachen met de hilarische kerstkomedie van Brik Van Dyck en Sven De Ridder in het Fakkeltheater”, lezen we als uitleg. En Margots fans? Die laten ook van zich horen.

“Had je eerst niet herkend!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. En die zijn lovend! “Wauw hoe mooi… Ik had je eerst niet herkend”, klinkt het. “Sexy”, gaat het verder. “Wat een transformatie”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.