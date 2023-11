Britney Spears daagt Instagram wéér uit met naaktbeelden (foto/video)

Op Instagram pakt Britney Spears uit met pikante beelden.

Met maar liefst 42.7 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk moet het niet verbazen dat Britney geregeld oude en nieuwe beelden deelt. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto én video op haar pagina plaatste. Buiten “It’s just me” en “💅🏼🕊️🕊️” valt er niet veel meer te lezen qua uitleg. En ook haar fans kunnen in dit geval niet van zich laten horen omdat Britney Spears het niet toelaat om te reageren op haar Instagram-posts.

Naaktbeelden

Hoewel ze bij Instagram behoorlijk streng zijn op het gebied van naaktfoto’s, pakt Spears hier dus opnieuw uit met pikante beelden. Zo zien we hoe ze in haar blootje poseert op het strand en hoe ze schijnbaar naakt in bed ligt. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.