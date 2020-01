View this post on Instagram

‘Dat gaat ook weer lang duren’, ‘ik geef ze 2 weken’, ‘weer een ander’, enzovoort. People, laat 1 ding duidelijk zijn. Voor zover ik weet weet niemand wat er op zijn of haar pad zal komen als ze in een relatie stappen. Niemand heeft een glazen bol, anders zou iedereen happily ever after leven. Jammer genoeg zit de wereld zo niet in elkaar. En zullen we op elkaar moeten vertrouwen. Maar als ik dan 1 boodschap mag meegeven aan zij die het beter denken te weten. Eerst voor je eigen deur vegen. Ik draag mijn fouten uit het verleden mee in deze relatie en ik hoop er uit te leren. Ik kan alleen maar proberen om een betere man te zijn. Ik waardeer haar en zij kan langs mijn verleden kijken, daar rust onze basis op en ik zie het helder vanaf hier. En waar de tijd ons brengt, wie weet ♥️ ik krijg er alvast geen genoeg van 🤷🏽‍♂️