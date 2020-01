Het leven van Jennifer Lopez ging niet altijd over rozen. In een interview met W Magazine bekende de zangeres en actrice dat ze aan het begin van haar carrière overwoog om stripper te worden.

Het interview vond plaats naar aanleiding van haar rol in de film ‘Hustlers’. Daarin speelt ze Ramona, die in het criminele milieu vertoeft én stripper is. Aan het tijdschrift vertelt Lopez over haar leven voordat ze beroemd was en op zoek moest gaan naar manieren om genoeg geld te verdienen om te overleven. “Er was een moment in mijn leven dat mijn vrienden, ook dansers, mij vertelden over hoe je duizenden dollars kon verdienen in een club in New Jersey. ‘Je hoeft niet topless, zeiden ze tegen mij”, aldus de zangeres.

Elke dag pizza

Uiteindelijk heeft ze het nooit gedaan, ondanks dat “het aanbod verschrikkelijk goed klonk”. “Ik was blut en at elke dag pizza.” Ondertussen is de 50-jarige Lopez wereldberoemd en kan ze het breed laten hangen.

