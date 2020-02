Ruth Tuyteleers, die meedoet in ‘Expeditie Robinson’, heeft geen partner nodig in haar leven. Dat vertelt ze in een interview. “Daarvoor doe ik veel te graag mijn goesting”, klinkt het.

De 33-jarige onderofficier in het leger geeft momenteel het beste van zichzelf in het populaire survivalprogramma ‘Expeditie Robinson’. In haar dagelijkse leven combineert de kranige vrouw uit Lint haar werk met thaiboksen en paaldansen.

Geen behoefte om met iemand samen te zijn

Daardoor schiet er bitter weinig tijd over voor een liefdesleven, al vindt ze dat zelf helemaal niet erg. “Ik heb verschillende vriendjes gehad, maar ik maak te weinig tijd voor de liefde. Alles moest wijken voor mijn thaiboksen. Daardoor miste ik vaak verjaardagen en familiefeesten. Mijn dagen waren opgebouwd rond mijn sportieve agenda. Dat was ook een reden om te stoppen met wedstrijden: ik verwaarloosde te veel mensen. Ik heb ook nog nooit de behoefte gevoeld om dag in dag uit met iemand samen te zijn voor de rest van mijn leven. Voor mij geen lief, daarvoor doe ik veel te graag mijn goesting”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Redder in nood

Als ze toch hulp nodig heeft met iets, doet ze een beroep op haar vader. “Als ik een probleem heb, bel ik gewoon mijn papa. Mijn vriendinnen zijn vaak jaloers op hoe gemakkelijk en zorgeloos ik in het leven sta, en zelf ben ik ook best trots op mijn onafhankelijkheid”, klinkt het.

Geen kinderwens

Ook als het op kinderen aankomt, heeft Ruth al te veel miserie gezien in haar omgeving. “Ik ken te veel koppels die uit elkaar zijn, met kinderen als het grootste slachtoffer. Ze wonen week om week bij hun mama of hun papa, en dat wil ik ook niet. Niet voor hen, niet voor mij. Ik zie het niet zitten om mijn leven op te geven voor kinderen. Leen Dendievel verwoordde mooi dat het helemaal niet erg is om 33 te zijn en geen kinderwens te hebben, en ik sta daar volledig achter”, besluit ze.

