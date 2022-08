Ex-vrouw van Ruben Van Gucht heeft nieuwe vriend: «Iemand die lief en goed voor me is»

Laurence Van Tongerloo, de ex-vrouw van sportjournalist Ruben Van Gucht, heeft de liefde opnieuw gevonden. Dat onthult ze in Dag Allemaal. «We zitten op dezelfde golflengte», glundert ze.

Vorig jaar raakte bekend dat Laurence Van Tongerloo en Ruben Van Gucht een punt achter hun huwelijk van zeven jaar hadden gezet. Sindsdien focust de 38-jarige onderneemster met een hart voor honden zich volledig op haar carrière. Zo interviewt ze onder meer bekende hondeneigenaars voor de online HLN-reeks ‘Bekende Viervoeters’.

Meditatie

Vijf jaar geleden verloor ze haar eerste hond, Odette. Dat kwam erg hard aan bij haar. «Ja, mijn leven is niet meer hetzelfde sindsdien. Ten eerste is ze een vreselijke dood gestorven, door vergiftiging. Ze was net geen 2 jaar, ze was alles voor me. De pijn en verdriet die ik toen ervaren heb, kan ik met geen woorden omschrijven. Dat is de periode dat ik met meditatie gestart ben, ik zocht naar een manier om met mijn verdriet om te gaan. Ik ben veel bewuster gaan leven, veel meer naar binnen gekeerd. Vroeger had ik het gevoel dat ik de wereld moest redden. Nu besef ik stilaan dat dat niet mogelijk is. Dat anderen willen redden eigenlijk een soort vlucht is van jezelf, om niet naar jezelf te hoeven kijken», vertelt ze in Dag Allemaal.

Nieuwe man

Enkele jaren later volgde dan ook haar scheiding met Ruben Van Gucht (35). Ook daar heeft ze hard van afgezien, al heeft het verdriet intussen plaatsgemaakt voor nieuw liefdesgeluk. «De afgelopen twee jaar heb ik heel wat pijn en verdriet gehad door mijn scheiding. Uit dat diepe dal klimmen was al een project op zich. Ik wil lessen trekken uit het verleden en nu eerst goed voor mezelf zorgen. De rest volgt wel. Ook al waren mannen het laatste waar ik behoefte aan had na mijn scheiding, toch is er een nieuwe man op mijn pad gekomen. Iemand die lief en goed voor me is en heel bewust in het leven staat. We zitten op dezelfde golflengte», besluit ze.

