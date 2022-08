‘BGT’-jurylid Amanda Holden neemt selfie met haar dochter. Fans reageren: “Ze is jouw dubbelgangster!” (foto)

Op Instagram pakt Amanda Holden, die velen kennen als jurylid bij tv-programma ‘Britain’s Got Talent’, uit met een leuke selfie van haar en haar dochter.

De populaire dame geniet momenteel van een, ongetwijfeld heerlijke, vakantie in Griekenland. Daar deelt ze sporadisch ook enkele foto’s van. En Amanda Holden(51) vond het blijkbaar een goed moment om ook even een selfie te nemen, samen met haar 16-jarige dochter Lexi. “Ik en mijn baby … 💋🇬🇷”, plaatst ze bij het prentje. Amanda’s fans? Die zijn er snel bij om te reageren!

“Ze is jouw dubbelgangster!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. Velen merken de gelijkenis tussen moeder en dochter op. “Ze is jouw dubbelgangster”, klinkt het. “Zo moeder, zo dochter”, gaat het verder. “Prachtige foto”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan!

