Dochter van Sylvester Stallone trotseert haar angst. Papa reageert: “Zo trots!” (video/foto)

Acteur Sylvester Stallone pakt op Instagram uit met een filmpje waarin zijn dochter Sophia de hoofdrol speelt.

Met zo’n 15 miljoen volgers mag Sylvester zich gerust ‘populair’ noemen op het sociale netwerk. Maar zijn 25-jarige dochter Sophia is dat met 1.5 miljoen fans zéker ook. Hoog tijd, vond Sylvester, om zijn dochter even in de kijker te zetten.

“Zo trots!”

In de video, die dus door Sylvester gedeeld werd, zien we hoe een gigantische spin op de rechterhand van Sophia geplaatst wordt. De jongedame houdt het een paar seconden vol. “Haal het weg, haal het weg”, klinkt het namelijk niet veel later. “Mijn ongelooflijk dappere, fantastische dochter Sophia gaat de uitdaging aan! Ik ben zo trots op mijn dochters”, plaatst de acteur zelf bij onderstaande beelden. “Ik ben nu eigenlijk banger voor spinnen nadat ik dit gedaan heb”, reageert dochterlief. En dat kunnen we best geloven! Kijk zelf maar even, tenzij je écht geen fan bent van spinnen!

Foto: Instagram