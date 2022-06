Ex van Katja Schuurman over seks met haar: «Ze wil zes keer per dag»

Een ex van de Nederlandse actrice Katja Schuurman heeft enkele bedgeheimen van hun tweetjes prijsgegeven. Zo beweert hij dat Katja «nymfomane neigingen» heeft.

De opvallende onthulling dook op in het Nederlandse televisieprogramma ‘Shownieuws’. Daarin beweerde een showbizzjournalist dat hij «eens doorgezakt» had met een ex van Katja en van alles te weten kwam over hun seksleven vroeger. «Hij heeft opgebiecht dat Katja licht – nou, laat die ‘licht’ maar weg – nymfomane neigingen heeft. Ze moet echt wel zes keer per dag… Dat was allemaal erg heftig voor die ex», aldus de journalist.

Nieuwe relatie

De 47-jarige ‘Costa’-actrice heeft sinds kort een nieuwe vriend nadat ze in november van vorig jaar na een relatie van zes jaar uit elkaar ging met Freek van Noortwijk (33). Over die nieuwe relatie zei ze onlangs het volgende: «Ik wil proberen niet alles meteen in vaste vorm te gieten. Als ik voel dat ik iemand leuk vind, zie ik het liefst meteen een handtekening onder een contract. Dan tikken we het af, is het rond. Want je wordt zo onzeker…», vertelde ze in een podcast. Die constante drang naar bevestiging wil ze vermijden. «Dat wil ik niet meer doen», klonk het.

