Deze vrachtwagenchauffeuse is een ware hit op Instagram (foto’s)

Iwona Blecharczyk is haar naam. En de 34-jarige Poolse dame is een ware hit op Instagram.

Daar heeft ze maar liefst 241.000 volgers. Laatstgenoemden krijgen regelmatig een blik in het leven van de truckster. Van beelden van haar ladingen tot selfies in de cabine. Iwona deelt het allemaal.

Eigen bedrijf

Iwona heeft ook haar eigen transportbedrijf. Verder is ze naar eigen zeggen één van de meest bekende Poolse vrouwen in de transportwereld. Hoog tijd, denken we dan, om eens te kijken wat ze zoal deelt met haar fans.

Foto: Instagram