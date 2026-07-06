Nummerplaat van Mercedes doet wenkbrauwen fronsen: “Net gescheiden?” (foto)

Een gepersonaliseerde nummerplaat van een Mercedes is viraal gegaan. “Dat zie je toch alleen in Limburg… Gelukkig!”, klinkt het in de reacties.

Tegenwoordig is het helemaal in om je eigen nummerplaat te kiezen. Leuk, al moet je er wel behoorlijk wat geld voor neertellen: voor 1.000 euro krijg je in België een gepersonaliseerde nummerplaat. Zo werd er onlangs een Mercedes-Benz SL 350 gespot met de nummerplaat ‘GELUKKIG’.

“Lotto gewonnen?”

Een foto van de wagen circuleert in een Facebookgroep voor liefhebbers van opvallende nummerplaten. Heel wat mensen vroegen zich af waarom de eigenaar net voor die nummerplaat koos. “Hij zal wel de lotto gewonnen hebben. Dan zou ik ook gelukkig zijn”, “Die is net gescheiden, dat kan niet anders”, “Gelukkig? Als het een AMG was, misschien wel”, “Belachelijk om met zo’n nummerplaat rond te rijden, laat staan dat je er nog voor betaalt”, en “Dat zie je toch alleen in Limburg… Gelukkig!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Facebook