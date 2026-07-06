Hanne van K3 zwanger van tweede kindje: “Zo blij voor jullie!”

Hanne Verbruggen is in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakt ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws voor Hanne Verbruggen en haar man Jorn. Het koppel is in blijde verwachting van een tweede kindje. Ze hebben samen al een zoontje dat luistert naar de naam Julien. Hij zag het levenslicht in november 2022.

Felicitaties

Hanne deelde het schitterende nieuws met een foto van de echo op Instagram, waar ze overladen wordt met felicitaties. “Oh proficiat! Zo blij voor jullie!”, “Wat leuk, gefeliciteerd!”, en “Proficiat Hanne, Jorn en Julien”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Foto: Instagram