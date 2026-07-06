HomeNieuwsEntertainmentHanne van K3 zwanger van tweede kindje: "Zo blij voor jullie!"
Entertainment

Hanne van K3 zwanger van tweede kindje: “Zo blij voor jullie!”

Den B.
Door Den B.
0

Hanne Verbruggen is in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakt ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws voor Hanne Verbruggen en haar man Jorn. Het koppel is in blijde verwachting van een tweede kindje. Ze hebben samen al een zoontje dat luistert naar de naam Julien. Hij zag het levenslicht in november 2022.

Felicitaties

Hanne deelde het schitterende nieuws met een foto van de echo op Instagram, waar ze overladen wordt met felicitaties. “Oh proficiat! Zo blij voor jullie!”, “Wat leuk, gefeliciteerd!”, en “Proficiat Hanne, Jorn en Julien”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Bab Buelens geniet in bikini van vakantie: “Wat zie je er knap uit!” (foto)
Volgend artikel
Elisabet uit ‘De Mol’ pakt uit met sensuele zomeroutfits: “Wauw, je ziet er fantastisch uit!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel