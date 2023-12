Eveline Hoste geniet in knalrode bikini van de zon: “Jij wordt elk jaar mooier!” (video)

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook dito vakantiebeelden.

Dat vindt ook Eveline Hoste, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Met maar liefst 24.200 volgers doet de voormalige Miss Belgian Beauty en zakenvrouw het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Met enige regelmaat deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen Eveline Hoste onderstaande video op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame in knalrode bikini tussen de rotsen wandelen. “Feeling a bit like Tinkerbell and Peter Pan chasing my own shadow, looking for crabs and finding peace, joy and happiness at Christmas at the beach ❤️Reminiscing on 2023 and looking forward for what 2024 will bring 😃”, voegt ze zelf toe. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Jij wordt elk jaar mooier!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Jij wordt elk jaar mooier”, klinkt het. “Knappe madam”, gaat het verder. “Geniet ervan”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen!