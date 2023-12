Dochter van tv-chef Gordon Ramsay pakt uit met mooie outfit: “Heel knap!” (foto’s)

Op Instagram weet Holly Ramsay haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 345.000 volgers doet de 23-jarige dochter van tv-chef Gordon Ramsay het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Net als vele anderen vierde ook zij Kerstmis. Dat deed ze trouwens in een mooie, feestelijke outfit. Dat zien we op de Instagram-pagina van Holly, waar ze enkele foto’s van haar feestkledij toonde. “🪩🎀 The most wonderful time of the year 🎀🪩”, voegt Holly toe aan het fotoalbum. En haar fans? Die zijn er als de kippen bij om lovend te reageren.

“Heel knap!”

In geen tijd stromen de lovende commentaren nu binnen. “Heel knap”, klinkt het. “Geweldige jurk”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.