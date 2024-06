Eva Daeleman deelt badpakfoto: “Over dit lijf zou ik heel veel kunnen zeggen, maar dat ga ik niet doen”

Gewezen MNM-stem Eva Daeleman heeft een openhartig Instagrambericht gedeeld waarin ze uitlegt hoe je met een goed gevoel de zomer kan omarmen.

In de post poseert Eva Daeleman in badpak voor de camera terwijl er een glas op haar bil balanceert. Een opvallend plaatje, maar er zit een duidelijke boodschap achter. Zo wil de 34-jarige mama haar volgers zich laten klaarstomen voor de zomer.

Thuiskomen bij jezelf

Dat legt ze uit aan de hand van de badpakfoto. “Over dit lijf zou ik heel veel kunnen zeggen. Wat er beter zou kunnen en anders. Maar dat ga ik niet doen. Het is er. Het laat me de zon voelen. De steentjes op het strand. De sensaties van koud en warm water. Het laat me mijn zwemvliezen aantrekken en genieten van het snorkelen in een felblauwe zee. Het is mijn intentie om jou dat gevoel ook te laten ervaren deze zomer: thuiskomen bij jezelf. Je lijf als veilige haven. Het is niet de vijand”, klinkt het.

Ont-moeten

Vervolgens lijst ze drie manieren op waarbij ze haar volgers kan helpen om dit te bereiken. Eerder bracht Daeleman ook al het boek ‘Omdat het kan’ uit. Dat handelt over veerkracht, levenslust en ont-moeten.

Foto: Instagram