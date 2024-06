Rani De Coninck verbaast fans met paarse jurk: “Een stralende vrouw!” (foto)

Weer of geen weer: Rani De Coninck blijft lachen!

Dat bewijst ze nu op Instagram, waar ze maar liefst 110.000 volgers heeft. Het zal dan ook niemand verbazen dat ze ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op haar pagina plaatst. En dat was recent niet anders, toen Rani De Coninck onderstaand fotoalbum deelde met haar fans.

We zien Rani eerst stralen in een prachtige, paarse jurk. Nadien volgt nog een prentje waarop het iets minder goed weer is. “What you hoped 1st of June would be vs what it was…☀️☔️”, voegt ze toe aan de beelden. Ook Rani’s volgers laten volop van zich horen.

“Een stralende vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Een stralende vrouw”, klinkt het. “Aanstekelijke lach”, gaat het verder. “Al goed dat er nog zonnetjes zijn zoals jij…”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om de tweede foto van Rani De Coninck te zien.