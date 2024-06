Ex-K3’tje Klaasje pakt in opvallende outfit uit met groot nieuws: “Zo trots op jou!” (foto)

Leuk nieuws voor de vele fans van Klaasje Meijer!

Het ex-K3’tje doet het bijzonder goed op Instagram. Ze heeft namelijk meer dan 339.000 volgers op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande post op haar pagina plaatste.

We zien Klaasje Meijer poseren in een opvallende outfit. Het gaat om een promobeeld van ‘Klaasje Klassiek’. “Vanaf volgend seizoen start ik samen met pianist Vital Stahievitch met mijn nieuwe theatrale concerten”, opent ze het bericht. “We brengen een klassiek programma waarin het verhaal van vrouwelijke componisten centraal staat. 💃🏼 De verhalen van en mijn bewondering voor deze dames vormen de basis voor dit romantische én hedendaagse programma, met beeld, tekst én de dwarsfluit 🎶. Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om iedereen daar te zien”, besluit ze.

“Zo trots op jou!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo trots op jou”, klinkt het. “Dat pak 😍”, gaat het verder. “Ik kom zeker eens kijken”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Klaasje Meijer juist gedeeld heeft, denken we dan.