Dat doet ze op Instagram.

Haaa, de liefde. Wat kan ze toch mooi zijn! Dat bewijst ook Erika Van Tielen op het populaire sociale netwerk.

Gisteren deelde ze een liefdevol prentje met haar volgers. “How wonderful life is now you’re in my world. #partnersinlovelifeandsports”, schrijft ze bij de foto.

Wie de man juist is, laat ze (voorlopig nog) niet weten. Uit de reacties op de foto valt af te leiden dat zus Heidi Van Tielen de ‘cupido’ van dienst was. “Zoooo blij ♥️♥️♥️ Die matchmaking is graag gedaan 😉😍😘”, aldus Heidi.

Foto: Instagram