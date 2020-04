View this post on Instagram

Zalige chill-momentjes in de zetel. Even ademhalen☺️⠀ ⠀ Want in alle eerlijkheid, hoe langer dit duurt,hoe meer stress ik ervaar. Jullie ook?⠀ ⠀ Ik heb het gevoel alles maar half te kunnen doen. Half en half werken, half en half voor de kindjes zorgen. Snel wat mails of telefoontjes doen, terwijl zij aan mijn mouw trekken. Soms spelen ze heel flink samen en hebben we het zalig, maar soms zijn ze onhandelbaar, lopen ze de muren op, maken ruzie voor het minste, roepen, tieren, brullen… en dan voel ik me gefaald als mama.😔⠀ ⠀ Het is zo belangrijk dat we allemaal volhouden! Maar ik wilde dit toch ook even delen met jullie! 💛#hanginthere #blijfinuwkot