In een filmpje richt Stan zich tot zijn fans.

Zeggen dat 2020 ook voor Stan Van Samang niet meteen een topjaar is, is een understatement. Na de heisa over de gelekte naaktfoto’s doet het coronavirus er op zakelijk gebied nog een schepje bovenop.

“Allerliefste fans, ik had heel hard gehoopt dit niet te moeten doen. Maar ik vrees dat ik niet anders kan”, opent hij op sociale media. “COVID-19 gooit bij heel veel mensen de plannen drastisch om. Zo ook bij mij”, gaat hij verder.

Krop in keel

“Ik heb net van de platenfirma te horen gekregen dat onder deze omstandigheden, in deze lockdown, mijn nieuwe plaat ‘Feel The Power’ uitbrengen quasi onmogelijk is”, klinkt het. De plaat zou normaal op 20 november in de rekken moeten gelegen hebben.

“Het is helaas wat het is”, aldus een emotionele Stan. “We kunnen er niks aan veranderen”, gaat hij verder. “Ik hoop heel hard dat ik heel snel met een nieuwe datum kan afkomen. Want ik wil die zo snel mogelijk bij u krijgen”, besluit hij met een krop in de keel.

Foto: still Facebook Stan Van Samang