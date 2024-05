Emily Ratajkowski waagt zich aan doorzichtige jurk zonder ondergoed: “Je hoeft dit niet te doen” (foto’s)

Emily Ratajkowski trok alle aandacht op het Met Gala met een doorschijnende outfit waaronder ze geen ondergoed droeg. De reacties van haar volgers zijn verdeeld.

Afgelopen maandag vond in New York het prestigieuze Met Gala plaats, één van de belangrijkste mode-evenementen van het jaar. Tal van beroemdheden paradeerden op de rode loper, onder wie ook Emily Ratajkowski.

(Z)ondergoed

Het 32-jarige Amerikaanse fotomodel droeg een jurk van het Italiaanse modemerk Versace. Opvallend was dat het kleedje doorzichtig was én het de bedoeling is om er geen ondergoed onder te dragen. Dat is voor Ratajkowski maar een woord, dus konden de paparazzi weer smullen.

Kritiek en steun

Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram, waar er naast positieve reacties ook een aantal volgers hun bedenkingen hebben. “Klassevol en elegant”, “Perfectie”, en “Beste look van de avond!”, lezen we onder meer in de reacties. Maar ook: “Mooi, maar altijd in je blootje. Je hoeft je intieme delen niet altijd te laten zien. We weten dat je één van de mooiste vrouwen ter wereld bent”, klinkt het. Anderen nemen het dan weer op voor haar. “Haters blijven haten. Ze ziet er prachtig uit en het is haar lichaam. Ze draagt wat ze wil, dat is empowerment”, luidt het ook.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram