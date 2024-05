Zwangere vriendin van Sean Dhondt toont bolle buik: “Hoe mooi is dit?!” (foto’s)

Maithé Rivera, de vriendin van Sean Dhondt, heeft enkele liefdevolle foto’s gedeeld op Instagram. Haar buikje is al goed te zien.

Nog enkele maanden en dan worden Maithé Rivera en Sean Dhondt voor het eerst mama en papa. Maithé is in verwachting van een meisje en ze zit met 24 weken inmiddels over de helft van haar zwangerschap. De 25-jarige triatlete deelde enkele kiekjes waarop ze samen met Sean over het strand kuiert. Daarop is haar ronde buik al heel goed te zien.

Perfecte plaatje

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Mooi koppel! Dat jullie een gezonde baby mogen krijgen”, “Het perfecte plaatje”, “Hoe mooi is dit?!”, “Geniet er maar van! Je zal de zwangerschap nog missen”, en “Jullie stralen!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram