Måneskin-bassiste viert verjaardag in geboortekostuum: “Te mooi!” (foto)

Onlangs mocht Victoria De Angelis 24 kaarsjes uitblazen. De flamboyante bassiste van Måneskin – de Italiaanse rockband die drie jaar geleden het Eurovisiesongfestival won – deelde op Instagram een verjaardagsfoto in haar bed. “Gelukkige verjaardag voor mij”, schrijft ze bij het kiekje waarop ze poedelnaakt in bed ligt, maar de nodige censuur wel werd aangebracht.

Iconisch

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Gelukkige verjaardag! Geniet ervan, je bent maar één keer 24”, “Iconisch”, “Je hebt er nog nooit zo goed uitgezien”, “Te mooi!”, en “Godin”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram