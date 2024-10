Emily Ratajkowski daagt Instagram uit door poedelnaakt te poseren: “Perfectie!” (foto’s)

Emily Ratajkowski heeft enkele opvallende foto’s gedeeld op Instagram. Sommige volgers hebben echter hun bedenkingen erbij…

Emily Ratajkowski maakte wereldfaam toen ze in 2013 halfnaakt te zien was in de videoclip van het nummer ‘Blurred Lines’ van Robin Thicke. Sindsdien gaat ze als gerenommeerd fotomodel door het leven. Op Instagram durft ze met haar foto’s nu en dan de grenzen opzoeken. Zo deelde de 33-jarige Amerikaanse schoonheid enkele kiekjes waarop ze in haar badkamer poseert. In de weerspiegeling van het glas is duidelijk te zien dat ze geen kleren draagt.

Gemengde reacties

De kiekjes lokken heel wat verdeelde reacties uit. Sommigen vinden dat ze met de foto’s “gewoon op zoek is naar aandacht” of vragen zich af “of ze ooit kleren aanheeft?”. De meerderheid van haar volgers kan de kiekjes dan weer wél smaken. “Zo mooi”, “Zoals altijd knap en sexy”, “Godin”, en “Gewoonweg perfectie”, wordt er ook gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram