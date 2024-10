Frances Lefebure imponeert volgers met elegante outfit: “Heel naturel!” (foto’s)

Frances Lefebure heeft geposeerd voor een zomerse shoot. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram.

Frances Lefebure is veel meer dan een actrice en presentatrice. Onlangs deed ze voor het lifestyle krantenmagazine Billie een fotoshoot waarin ze op elegante wijze poseerde. De 36-jarige ‘F*** You Very, Very Much’-actrice opteerde voor verschillende opvallende outfits, waaronder een excentriek blauw vestje met daaronder een bordeaux beha.

Schoonheid

En óf haar volgers het resultaat kunnen smaken. “Mooie styling! En schoon model ook”, “Zo’n knappe madam, zowel innerlijk als uiterlijk”, “Heel naturelle dame”, “Prachtige vrouw ben je, Frances! Pure schoonheid”, en “Knappe foto’s”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram