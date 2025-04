Élodie Ouédraogo verbaast fans met jaren 90-outfit: “Wow, aan die benen komt geen einde!” (foto’s)

Op Instagram pakt Élodie Ouédraogo weer uit met leuke beelden.

Zo was de voormalige atlete onlangs uitgenodigd op een verjaardagsfeestje. En het thema was blijkbaar de jaren 90. De meer dan 168.000 Instagram-volgers van Élodie ontdekken nu welke outfit ze voor de gelegenheid droeg.

Op onderstaande beelden zien we de dame stralen in leuke, aangepaste kledij. “Epic ❤️‍🔥”, voegt ze zelf kort toe aan haar verslag van de bewuste avond. En haar fans? Die hebben duidelijk ook héél wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Wow, aan die benen komt geen einde!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Wow, aan die benen komt geen einde”, gaat het verder. “Knapperd”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.