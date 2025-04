‘Knapste weervrouw ter wereld’ daagt Instagram uit met gewaagde foto’s: “Heel knap!”

Yanet Garcia doet het ‘weer’.

De dame, die bij het grote publiek bekend raakte als ‘knapste weervrouw ter wereld’, doet het met maar liefst 14.2 miljoen volgers bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe prentjes.

En dat was recent weer het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we deze keer Yanet Garcia stralen in sexy lingerie. “Ik bezit mijn lichaam, mijn keuzes en mijn stem. Dit is niet alleen zelfvertrouwen, het is zelfrespect. Het is vrijheid die verdiend is door genezing, door op te staan, door steeds opnieuw voor mezelf te kiezen. Mijn sensualiteit dient niet voor validatie maar het is een viering van wie ik ben, zacht en sterk, gedurfd en vrouwelijk. Dit ben ik, geaard, krachtig en onvoorwaardelijk vrij”, schrijft ze bij de foto’s.

“Heel knap!”

Op haar post krijgt ze al snel veel lovende reacties. “Heel knap”, klinkt het. “Wat je zegt, klopt helemaal! Je ziet er goed uit”, gaat het verder. “Je bent een droom”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.