Het doek is gevallen over ‘Temptation Island’. Alle koppels mochten elkaar terugzien tijdens het laatste kampvuur. Voor Elke en Arda, en Zach en Simone was dat weerzien pijnlijk. Bij de andere twee koppels wat het een moment van gelukzaligheid.

Voor Elke en Arda was het een weerzien in mineur. Dat komt uiteraard omdat Arda haar met Eline bedroog. “Ik heb geen excuus om achter te schuilen. Ik ga mezelf dit nooit vergeven. Ik heb op de beelden gezien hoe je gereageerd hebt op mijn daden. Dat zal ik nooit vergeten. Ik had zelf nooit gedacht dat ik het in mij had om dit te kunnen doen. Ik ben iemand die alles op het gevoel doet en toen voelde dat goed. Je moet de fout niet bij jezelf zoeken. Het zijn mijn daden. Ik vond dat we een perfecte relatie hadden en ik heb alles verkloot. Ik vind het spijtig dat ik alles heb weggegooid voor iemand die ik misschien nooit meer ga zien”, legt hij haar uit.

Beloftering teruggeven

“Ik was een persoon die jou veel liefde gaf. Ik deed alles voor jou, Arda. Weet je hoe belachelijk ik me heb gemaakt? Ik ben elke dag naar dat hutje gegaan om te zeggen hoe graag ik je zie. Vanaf het eerste kampvuur heb je me gekwetst en dat ging alleen maar bergaf. Ben ik dan echt zo slecht? Ben ik dacht echt zo lelijk? Ik snap het echt niet”, reageert ze.

Vervolgens geeft Elke haar beloftering terug aan Arda. “Die heeft nu toch geen waarde meer. Je hebt me echt gebroken. Ik vraag me ook af of je in dat jaar dat we samen waren ook niet bent vreemdgegaan”, klinkt het.

“Nooit”, antwoordt Arda. “Ik snap niet dat je dat na tien dagen kunt doen”, reageert ze. “Ik snap het ook niet. Ik wou dat ik je een fatsoenlijke verklaring kon geven, maar ik heb er gewoon geen”, besluit Arda.

Intussen weten we dat Arda een nieuwe vriendin heeft die niet luistert naar de naam Elke of Eline…

Zach legt schuld (ook) bij Simone

Ook tussen Simone en Zach is de sfeer grimmig. Zach ging immers meermaals vreemd met verleidster Romee. Toch is hij ook teleurgesteld in Simone…

Blij weerzien

Angela en Christian zijn dan weer erg blij om elkaar terug te zien. Ze vliegen elkaar meteen in de armen…

Les geleerd

Ook tussen Karim en Roshina is het koek en ei, al hebben ze erg veel geleerd uit deze ervaring.

