Een slechte internetverbinding kan je missen als kiespijn, zeker tijdens deze lockdown waarin we online contact met elkaar zoeken, van thuis uit moeten werken en onze lessen en examens digitaal doorgaan. Met deze tips maak je je verbinding weer blokkeer- en hapervrij.

Nee, je vriend(in) doet geen levend standbeeld na tijdens jullie digitale koffieklets: je internetverbinding laat gewoon te wensen over. Gelukkig zijn er enkele handige manieren om dat zelf even op te lossen.

Weg met wifi

De beste oplossing om een slechte wifiverbinding te vermijden, is om helemaal geen wifi te gebruiken. Wacht nog even om met je ogen te rollen, dit leidt wel degelijk naar een oplossing. Probeer in plaats van je draadloze verbinding om met je ethernetverbinding te werken. Zo creëer je een snellere verbinding met je router.

Allemaal goed en wel, maar hoe steek je die ethernetkabel in je smartphone? Helaas kan je zo’n verbinding bij verschillende toestellen niet gebruiken en is het niet zo makkelijk de kabels te installeren in je appartement of huis.

Ieder voor zich

Dan zul je het dus toch met wifi moeten doen. Hoe je die connectie dan verbetert? Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk toestellen je verbinding kan storen. We hebben het over sommige soorten lampen, speakers, stroomkabels en zelfs microgolfovens. Maar ook het aantal mensen die met je wifi werken beperk je best. Bescherm je internet van toevallige voorbijgangers of buren met een wachtwoord. Ook binnenshuis kan je afspraken maken: houdt het downloaden voor een moment waarop anderen niet druk in de weer zijn online.

Chatten vanop het toilet

Als dat alles geen verschil uitmaakt, kan ten slotte proberen je router een duwtje in de rug te geven. Wifi- of signaalversterkers vormen extra punten voor je gsm, computer en andere toestellen om te verbinden. Je hoeft ze gewoon in het stopcontact te steken en vlam – plots kan je wél TikToks bekijken vanop het toilet in de badkamer.

Nog steeds geen succes? Dan kan het dat je helaas – verbindingsgewijs – op een heel slechte locatie woont. De enige optie: verhuizen! Vergeet daarbij je wifiversterkers en ethernetkabels niet mee te nemen voor eventuele tegenslag in je volgende stulpje.

Het bericht Zo verbeter je je internetverbinding verscheen eerst op Metro.