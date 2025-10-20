Kim Engelbosch deelt liefdevolle foto met partner: “Mijn zielsverwant”

Kim Engelbosch heeft een leuke foto gepost waarop ze straalt van geluk.

En óf Kim Engelbosch een gelukkig liefdesleven heeft! Op Instagram deelde het 43-jarige model en influencer een romantisch kiekje waarop ze samen met haar vriend Ronny poseert. Haar brede glimlach verraadt hoe gelukkig ze is. “Mijn vriend, mijn zielsverwant, mijn liefde – die nog altijd de dekens steelt”, glundert ze bij de foto.

Stralen

Haar volgers gunnen haar alle geluk. “Happy life! Geniet ervan! Jullie stralen” en “Hij zal niet alleen je dekentje gestolen hebben, maar waarschijnlijk ook je hart… Oprecht veel geluk samen, geniet ervan!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram