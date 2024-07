Elisabeth Lucie Baeten openhartig over haar seksleven: “Liever dat dan elke dag een vluggertje”

Elisabeth Lucie Baeten praat in een interview open en eerlijk over haar (seks)leven. “Mijn eerste echte orgasme kwam pas toen we enkele jaren in een relatie zaten”, klinkt het.

Elisabeth Lucie Baeten is al jarenlang samen met haar ‘highschool lover’ Vincent. Inmiddels is het koppel getrouwd en hebben ze twee kinderen. In ‘Lotte gaat diep’, de podcast van seksuologe Lotte Vanwezemael, praat ze onomwonden over haar seksleven. Zo legt ze uit dat het voor haar heel belangrijk is om met haar partner in verbinding te staan tijdens het vrijen. “Dat zijn heel goeie momenten, als je in het hier en nu staat. Dan beleef je het veel intenser. Seks moet niet altijd hetzelfde zijn. Meestal is dat wel een avondvullend programma. (lachje) Liever dat op regelmatige basis, dan elke dag een vluggertje. Die fysieke ontspanning is voor mij belangrijk”, aldus Elisabeth.

Onafgewerkt gevoel

De 33-jarige actrice, die we vooral kennen van haar typetje ‘Katrien van Politiek PR’, krijgt van Lotte de vraag of beide partners tijdens de seks altijd moeten klaarkomen. “Ja”, antwoordt ze. “Maar als het niet lukt, zorgt hij er nadien wel voor dat het wél lukt. Anders voelt het heel onafgewerkt. Maar mijn eerste echte orgasme kwam pas toen we enkele jaren in een relatie zaten. Want als 17-jarige was dat toch anders. Zo’n orgasme is nu echt wel nodig. En wat dat betreft zijn Vinnie en ik nu mooi afgestemd op elkaar”, klinkt het.

Geen accessoires

Tot slot vertelt ze hoe zij en Vincent het spannend houden. “Door elkaar te teasen, het gezellig te maken, een cocktail klaar te zetten. We halen er geen accessoires bij of zo. Dat zegt ons niet zoveel. Wij zijn puur natuur”, besluit ze.

Foto: Instagram