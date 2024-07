Sean Dhondt en Maithé Rivera stralen in liefdevolle fotoshoot: “Zo mooi zwanger!”

Maithé Rivera en Sean Dhondt hebben een prachtige zwangerschapsshoot gedaan. Ze deelden het resultaat op Instagram. “Zoveel liefde tussen jullie”, reageren hun volgers.

Nog heel even en Maithé Rivera en Sean Dhondt worden voor het eerst mama en papa. Maithé is inmiddels 32 weken in verwachting van een dochtertje. Om de zwangerschap in de kijker te zetten, hielden ze een leuke fotoshoot met hun tweetjes. “Nog maar een paar weken tot we je kunnen ontmoeten”, schrijven ze erbij.

Aftellen

Ook hun volgers kunnen niet meer wachten tot het zover is. “Spannend! Geniet nog van de laatste weken!”, “Zo mooi zwanger! Zoveel liefde tussen jullie. Ik ben ook aan het aftellen om haar te zien”, en “Prachtige foto’s, mooi koppel”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram