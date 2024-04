Eline De Munck toont realiteit achter Instagram: “Heerlijk hoe je borstvoeding mee helpt normaliseren” (foto)

Eline De Munck heeft twee foto’s gedeeld om te laten zien dat het moederschap meer inhoudt dan wat je vaak te zien krijgt op Instagram. “Doe je goed”, klinkt het in de reacties.

Onlangs ontpopte Eline De Munck zich tot mama toen haar dochter Colette geboren werd. Bij al die prachtige momenten horen ook iets minder gezellige taferelen, zeker als je borstvoeding geeft. Dat illustreert de 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ op Instagram met twee foto’s. Eentje waarop ze geniet met haar kleine spruit en eentje waarop ze melk aan het afkolven is. “Het leven tegenwoordig. Klik naar rechts om de realiteit achter Instagram te zien”, schrijft ze erbij.

Respect

Haar volgers reageren vol bewondering op de kiekjes. “Goed bezig! En thx for keeping it real”, “Superfijn! Borstvoeding is de max!”, “Heerlijk hoe je borstvoeding mee helpt normaliseren en in the picture brengt!”, “Doe je goed”, en “Zalig”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram