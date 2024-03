Vriendin van Rik Verheye trekt aandacht met jurk uit kunstgras: “Geweldig en origineel!” (foto’s)

Opvallend beeld op de avant-première van ‘Nonkels 2’. Manon, de vriendin van Rik Verheye, had wel een héél aparte outfit aan…

Donderdagavond vond in Kinepolis Antwerpen de avant-première plaats van het tweede seizoen van ‘Nonkels’. Uiteraard was acteur Rik Verheye (37) van de partij, met aan zijn zijde zijn vriendin Manon (29). Zij sprong in het oog door haar outfit, die volledig gemaakt was uit kunstgras.

Pijn lijden voor de goede zaak

Dat was naar eigen zeggen haar eigen idee, zo vertelt ze in Het Laatste Nieuws. “Onder het motto van: het moet niet mooi, maar grappig zijn. Rik was ook meteen gewonnen voor het idee en bracht me in contact met Mieke, chef kostuum bij ‘Nonkels’. Zij ging op zoek naar het geschikte kunstgras en maakte er een jurk van. In totaal is ze er 15 uur mee bezig geweest”, klinkt het, al geeft ze toe dat er comfortabelere kleedjes zijn. “Ach, soms moet je pijn lijden voor de goede zaak. Rik, die het eindresultaat nog niet gezien had, was laaiend enthousiast. Hij noemde mij een schattig grasbolletje”, lacht ze.

Complimenten

Haar volgers reageren alvast minstens even enthousiast als Rik. “Alleen zo’n knappe madam komt weg met een kleed van kunstgras”, “Wauw!”, “Mooiste grassprietje ooit”, “Geweldig en origineel, jullie strálen”, en “Knapperd”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram