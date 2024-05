Eline De Munck straalt in borstvoedingsshoot: “Het moederschap staat je goed!” (foto/video)

Eline De Munck heeft enkele prachtige beelden gedeeld waarop ze haar kindje borstvoeding geeft. “Moeder worden heeft mijn leven zoveel meer rijkdom gegeven”, klinkt het.

Eline De Munck sierde afgelopen weekend de cover van het online magazine Nina. Centraal staat het kersverse moederschap van de 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’. Ze beviel in maart immers van een meisje dat luistert naar de naam Colette. Het interview voor Nina ging gepaard met mooie beelden van Eline die haar dochter borstvoeding geeft.

Mooiste avontuur

Ze deelde de beelden op Instagram, waar ze een korte toelichting geeft. “Moeder worden heeft mijn leven zoveel meer rijkdom gegeven. Het heeft me gelukkiger gemaakt dan ik ooit had durven dromen, gelukkiger dan ik wist dat bestond. Voor dat kleine, lieve, schattige zieltje zou ik alles geven. Niets is belangrijker zijn zij, mijn geliefde Colette Coco. Dank je wel dat ik het mooiste avontuur van het leven samen met jou mag delen”, klinkt het.

Bewondering

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wondermooi”, “Gij absolute topper! Natuurlijk doe je dit ook weer zo feilloos”, “Het moederschap staat je goed!”, “Zalig… Moeder zijn is onbeschrijflijk…”, “Een echte mama, zo mooi om te zien”, en “Prachtig om te zien hoe ge u zotte zelf blijft! En toch ook zo een echt mamake bent”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram