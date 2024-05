Jitske Van de Veire deelt foto’s zonder make-up: “Natuurlijke schoonheid!”

Jitske Van de Veire heeft enkele onbewerkte foto’s gedeeld waarop ze alleen maar complimenten krijgt.

Op Instagram delen mensen regelmatig perfecte kiekjes die bewerkt zijn of waar een filter over ligt. Jitske Van de Veire besloot om de realiteit even in beeld te brengen en postte drie foto’s waarop ze geen make-up draagt en waarbij geen gebruik gemaakt wordt van een of andere filter.

Lovende reacties

De 30-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ krijgt stuk voor stuk lovende reacties van haar volgers. “Mooie natuurlijke foto’s”, “Je straalt”, “Natuurlijke schoonheid!”, en Gewoon knap, je bent van nature mooi, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram