Dochter van tv-chef Gordon Ramsay geniet in bed: “Je ziet er zo goed uit!” (foto’s)

Aan leuke foto’s weer geen gebrek op de Instagram-pagina van Holly Ramsay.

De 24-jarige dochter van tv-chef Gordon Ramsay doet het met maar liefst 347.000 volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen Holly Ramsay onderstaande fotoalbums op haar pagina plaatste.

Zo zien we de dame genieten in bed én poseert ze in een doorschijnende jurk op een trap. “Ik werd zéker zo wakker”, knipoogt ze bij de eerste lading foto’s. En haar vele fans? Die zijn duidelijk onder de indruk van wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Je ziet er goed uit!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er zo goed uit”, klinkt het. “Ik hou van je vibe”, gaat het verder. “Schattig”, besluit een laatste volger nog. Tijd om eens te kijken naar wat de dochter van tv-chef Gordon Ramsay juist gedeeld heeft. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes van het respectievelijke fotoalbum te bekijken.