Eline De Munck kan niet wachten op de zomer en deelt badpakbeelden: “Prachtvrouw!”

Op Instagram heeft onderneemster Eline De Munck weer wat nieuws gedeeld.

Met zo’n goeie 185.000 volgers zet de dame wel vaker nieuwe posts op haar pagina. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand album aan haar fans toonde. Deze keer geen plaatjes van een hoogzwangere Eline De Munck, maar wel van een moment uit zonnigere tijden. En dat mag je letterlijk nemen.

“Ik kan niet wachten tot het weer zomer is. Inclusief mijn zomerlichaam”, voegt ze toe aan de foto’s en video’s. Zo zien we hoe Eline De Munck in badpak geniet van zon, zee en strand. Haar volgers? Die zijn er ook als de kippen bij om van zich te laten horen, zo blijkt nu.

“Mooie foto’s”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Mooie foto’s”, klinkt het. “Nog eventjes”, gaat het verder. “Prachtvrouw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beeldmateriaal te zien.