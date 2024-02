Selena Gomez geniet poedelnaakt in bad. Fans lovend: “God is een vrouw!” (foto)

Bij een leuke tijd horen natuurlijk ook dito foto’s.

Dat vindt ook Selena Gomez, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Recent deelde ze namelijk onderstaand fotoalbum vol beelden uit Parijs. Het gaat voornamelijk om enkele toffe ‘vakantiebeelden’, al valt één plaatje (het derde) wel zeer in de smaak bij haar meer dan 429 miljoen volgers.

Zo zien we de populaire zangeres poedelnaakt in bad zitten. Zelf voegt Selena Gomez maar weinig informatie toe aan het album, maar haar fans zijn er wel als de kippen bij om van zich te laten horen. Dat blijkt uit de vele positieve commentaren die ze nu krijgt op haar nieuwste post.

“God is een vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “God is een vrouw”, klinkt het. “Bommetje”, gaat het verder. “❤❤❤”, besluit een laatste volger nog met enkele duidelijke emoticons. Hoog tijd dus, zo denken we maar weer, om eens te kijken naar wat Selena Gomez nu juist gedeeld heeft. En druk zeker twee keer op het pijltje naar rechts om het bewuste plaatje te zien.