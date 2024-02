Deborah uit ‘Temptation Island’ verbaast volgers in badpak: “Je ziet er stralend uit!” (foto)

Deborah Leemans, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, krijgt heel wat complimenten op een badpakfoto die ze deelde. “Knappe vrouw”, klinkt het onder meer.

Zes jaar geleden stelden Deborah Leemans en Tim ‘Timtation’ Wauters hun relatie op de proef door mee te doen aan het verleidingsprogramma ‘Temptation Island’. Een succes werd het allerminst, want Tim bezweek voor de charmes van Cherish waarop Deborah zijn verlovingsring in het kampvuur mikte.

Geluk

Inmiddels is de 31-jarige brunette al enkele jaren gelukkig samen met Bruno. Ze vertoeft momenteel op het Spaanse eiland Tenerife. Dat ze het naar haar zin heeft, blijkt uit een zomers kiekje waarop ze in badpak van een boottocht op zee geniet. “Geluk komt in golven”, schrijft ze erbij. Haar volgers reageren alleen maar positief. “Mooie foto van jou, Deborah! Je ziet er stralend uit”, “Waaaauw”, en “Knappe vrouw”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram