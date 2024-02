Hoogzwangere Eline De Munck toont enorme buik: “Zeker dat het er maar eentje is?” (foto)

Eline De Munck heeft een kiekje gedeeld waarop ze al puffend naar haar bolle buik kijkt. “Nog even uithouden!”, moedigen haar volgers haar aan.

Het wordt stilaan aftellen naar de geboorte van het eerste kindje van Eline De Munck. En voor de 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ hoeft dat kennelijk niet al te lang meer te duren. De vrouw van filmregisseur Michaël R. Roskam deelde een foto op Instagram waarop ze aan het “puffen en blazen” is terwijl ze haar prachtige buik bewondert.

Motivatie

Haar volgers geven haar tijdens deze laatste loodjes een duwtje in de rug. “Nu puffen en blazen, maar bijna is het zover. Veel succes met de bevalling”, “Nog even uithouden!”, en “Je gaat je zwangere buik nog missen”, lezen we onder meer in de reacties. “Zeker dat het er maar eentje is?”, grapt nog een volger.

Foto: Instagram