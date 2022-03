Rode Duivel Dries Mertens heeft twee dagen na de geboorte van zijn eerste kindje een prachtige boodschap geschreven voor zijn vrouw.

Afgelopen zaterdag werden Kat Kerkhofs en Dries Mertens de trotse ouders van hun eerste kindje, een jongetje dat luistert naar de naam Ciro Romeo Mertens.

Respect

Nu heeft de 34-jarige Napoli-aanvaller een liefdevolle boodschap neergepend waarin hij zijn vrouw de hemel in prijst. «Het belangrijkste in de opvoeding van mijn jongen is heel veel respect tonen voor vrouwen. Bedankt schat om zo’n sterke vrouw te zijn», klinkt het.

Lees ook

Zwangere Kat Kerkhofs geniet in weinig verhullende outfit van de zon (foto)



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/dries-mertens-deelt-liefdevolle-boodschap-voor-pas-bevallen-kat-kerkhofs-foto