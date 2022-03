Margaux uit ‘De Bachelor’ deelt opvallende foto: «Ja, dit is mijn natuurlijke haarkleur»

Margaux kennen we als de sympathieke brunette in ‘De Bachelor’, maar blijkbaar heeft ze normaal gezien een andere haarkleur, zo onthult ze op Instagram.

De 21-jarige communicatiestudente is nog steeds in de running om het hart van Fabrizio te veroveren. Ze behoort – samen met Phaedra, Sanne en Madieke – tot de gelukkigen met wie de 29-jarige tattoo artist tot nu toe al kuste.

Rosse coupe

In ‘De Bachelor’ heeft Margaux prachtige bruine lokken, maar dat is niet haar natuurlijke haarkleur. Op Instagram laat ze haar ongekleurde haardos zien die een beetje rossig is. «Dit is mijn natuurlijke haarkleur, ja. Ik heb het wel vaak gekleurd in het bruin, maar nu laat ik het even zo», klinkt het.

Instagram / @margaux.verbestel

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/margaux-uit-de-bachelor-deelt-opvallende-foto-ja-dit-mijn-natuurlijke-haarkleur