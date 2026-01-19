Véronique De Kock imponeert met stijlvolle outfits: “Heel mooi!” (foto’s)

Kijk je graag naar mooie kledij?

Dan ben je op de Instagram-pagina van Véronique De Kock aan het juiste adres. De populaire dame doet het met meer dan 167.000 volgers enorm goed op het sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden deelt.

Dat is ook nu niet anders. In onderstaand fotoalbum zien we Véronique meermaals in straffe outfits de revue passeren. “Koud buiten, hot inside 🔥”, opent ze haar reclametekstje bij de post.

“Heel mooi!”

Haar fans hebben echter ook heel wat te zeggen. “Heel mooi”, klinkt het. “🙌😍”, gaat het verder. “Staat je beeldig”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.