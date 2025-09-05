Dochter van tv-chef Gordon Ramsay ontspant in bikini: “Adembenemend!” (foto)

Nog geen zin om afscheid te nemen van de zomer?

Neem dan eens een kijkje op de Instagram-pagina van Holly Ramsay, de 25-jarige dochter van tv-chef Gordon Ramsay. Zij deelt namelijk regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven en daar zitten regelmatig nog zomerse taferelen tussen.

Neem nu bijvoorbeeld onderstaand fotoalbum. Daarin passeert Holly onder andere in bikini de revue. “Staycationing”, schrijft ze er zelf kort bij. Haar fans hebben echter heel wat meer te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Adembenemend!”

Op lovende reacties moet Holly Ramsay niet lang wachten. “Adembenemend”, klinkt het. “Bloedmooie dame”, gaat het verder. “Absoluut prachtig”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.