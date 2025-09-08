Olga Leyers blaast volgers omver in sensuele bodysuit: “De mooiste vrouw van Vlaanderen!” (foto’s)

Olga Leyers wordt overladen met complimenten op enkele opvallende foto’s. “Iconisch!”, klinkt het in de reacties.

Olga Leyers straalt in een recente Instagrampost als nooit tevoren. De 27-jarige jongste dochter van Jan Leyers wurmde zich voor een fotoshoot in een bodysuit met luipaardprint. Hoewel het slechts een blik achter de schermen is, oogt Olga – die op 16 april voor het eerst mama werd – waanzinnig mooi.

Opvallende ogen

Dat vinden ook haar meer dan 230.000 Instagramvolgers. “Je bent echt supermooi”, “Iconisch!”, “Knapperd”, “Sexy mama”, “De mooiste vrouw van Vlaanderen volgens mij en zeker de speciaalste ogen!”, en “Allo kroket!”, luidt het vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram